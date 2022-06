Sprejet regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027

Kranj, 23. junija - Župani, predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij so na sredinem zasedanju Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021-2027 in Sveta gorenjske regije sprejeli regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027. Gre za ključni razvojni dokument regije, ki opredeljuje njene prednosti, razvojne prioritete in projekte.