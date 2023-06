Gorenjski župani v pripravo skupnega akcijskega načrta ukrepov na področju energetske infrastrukture

Kranj, 22. junija - Gorenjski župani so na seji sveta gorenjske regije soglasno sprejeli sklep o pripravi skupnega akcijskega načrta ukrepov na področju energetske infrastrukture za trajnostni prehod. V sodelovanju s skupino Elektro Gorenjska ga bodo pripravili do sredine leta 2024, so sporočili iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske.