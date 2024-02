Izraelski specialci vstopili v bolnišnico Naser na jugu Gaze

Gaza, 15. februarja - Izraelska vojska je danes sporočila, da so njene posebne enote vstopile v bolnišnico Naser v mestu Han Junis na jugu Gaze. Pojasnila je, da bodo tam izvedli "natančno in omejeno operacijo", poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelska vojska trdi, da se v bolnišnici skrivajo borci palestinskega gibanja Hamas, domnevno so tam tudi trupla talcev.