V Svobodi in Levici za reševanje zahtev zdravnikov znotraj pogajanj za prenovo plačnega sistema

Ljubljana, 15. februarja - V poslanskih skupinah Svoboda in Levica so prepričani, da bi morali zahteve zdravnikov reševati znotraj pogajanj za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, saj je treba urediti tudi plače drugih poklicev v zdravstvu, sta po rednih koalicijskih usklajevanjih povedala vodji poslanskih skupin Borut Sajovic in Matej T. Vatovec.