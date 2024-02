Izrael kljub številnim opozorilom vztraja pri načrtu napada na Rafo

Gaza, 15. februarja - Izrael vztraja pri načrtu napada na Rafo kljub vse številčnejšim izrazom nasprotovanja in svarili pred posledicami. Nazadnje so izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja od tega v skupni izjavi skušale odvrniti Avstralija, Kanada in Nova Zelandija, ki so tako kot Združeni narodi in Nemčija opozorile, da se civilisti nimajo kam umakniti.