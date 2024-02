Fajon in Šukri pozvala k premirju v Gazi

Ljubljana, 12. februarja - Slovenija obsoja napade na civiliste ter poziva k premirju in neoviranemu dostopu do humanitarne pomoči v Gazi, je na današnji novinarski konferenci ob obisku egiptovskega kolega Sameha Hasana Šukrija dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Šukri pa je obsodil prisilno razseljevanje prebivalcev Gaze in mednarodno skupnost pozval k ukrepanju.