V nekaterih družbah uslišali pozive voznikov avtobusov glede višjih plač

Ljubljana/Maribor/Kranj, 13. februarja - Po več kot letu dni od protestov, na katerih so vozniki avtobusov, zaposleni v največjih družbah cestnega potniškega prometa, zahtevali zvišanje plač, so njihovi pozivi naleteli na plodna tla. Z novim letom so višjih plačil deležni vozniki v Arrivi Slovenija in Marpromu, v družbi Nomago pa o tem trenutno potekajo pogovori s socialnimi partnerji.