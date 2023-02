Vozniki avtobusov za soboto napovedali nov protestni shod, tokrat v Kranju

Koper/Ljubljana/Kranj, 2. februarja - V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije so ogorčeni nad dogajanjem v javnem cestnem potniškem prometu. Kot so opozorili, je zanimanje za poklic voznika zaradi nedostojnega plačila za opravljeno delo, nehumanega delovnega časa in neznosnih delovnih pogojev doseglo dno. Skladno s tem so za soboto napovedali nov protestni shod, tokrat v Kranju.