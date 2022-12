Nomago: Povprečna bruto plača naših voznikov je nad slovenskim povprečjem

Ljubljana, 17. decembra - Povprečna bruto plača voznikov v družbi Nomago je tako nad slovenskim povprečjem kot tudi nad povprečjem panoge, so v Nomagu zapisali v odzivu na današnji protestni shod, ki se je med drugim odvil pred sedežem družbe v Ljubljani. Dodali so, da imajo s zaposlenimi vseskozi konstruktiven dialog in da ga bodo imeli tudi v prihodnje.