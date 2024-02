Poljski kmetje z razsutjem ukrajinskega žita ujezili Kijev

Varšava/Kijev, 12. februarja - Poljski kmetje so v nedeljo ob meji z Ukrajino iz protesta proti ukrajinski konkurenci in strogim predpisom EU ustavili tovornjake z ukrajinskim žitom in iz njih razsuli tovor. Poljska policija incident preiskuje, Ukrajina pa je namerno uničevanje žita danes ostro obsodila, poročajo tuje tiskovne agencije.