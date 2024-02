Na februarskem večeru z zamejskimi ustvarjalci Katerina Kalc in Dunja Jogan

Ljubljana, 13. februarja - Na februarskem večeru urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu z naslovom Sredi domovine se bosta danes predstavili tržaški Slovenki Katerina Kalc in Dunja Jogan. Občinstvo bosta popeljali po sledeh svojega ustvarjanja in predstavili svojo razstavo V svetu domišljije.

Katerina Kalc je diplomirala iz slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost. Po akademskem obdobju se je vrnila na domači tržaški Kras, kjer živi in dela. Ukvarja se s slikarstvom in z ilustracijo. Občasno razstavlja samostojno ali skupinsko v Italiji, Sloveniji in v tujini, bodisi s svojim slikarskim opusom kot z ilustratorskimi deli. Njene ilustracije so izšle v knjigah za otroke in najstnike pri slovenskih in italijanskih založbah, sodeluje tudi s slovensko otroško revijo Galeb pri Založništvu tržaškega tiska.

Svojo povezanost z naravo izraža z ustvarjanjem slik in ilustracij na temo živali, domače kraške krajine in botaničnih motivov. Poleg umetniškega dela vodi risarske in slikarske tečaje za odrasle ter ustvarjalne delavnice za otroke na šolah, likovnih kolonijah in raznih kulturnih ustanovah. Občasno se ukvarja tudi s stensko dekorativno umetnostjo. Z zidnimi poslikavami je okrasila stene nekaterih osnovnih šol ter otroških in mladinskih knjižnic, je zapisano na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa.

Dunja Jogan je ilustratorka in grafična oblikovalka. Diplomirala je na Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) v Urbinu. Po študiju se je izpopolnjevala v raznih ilustratorskih in slikarskih tehnikah v Nemčiji, Angliji, Avstriji in Italiji. Osem let je živela v Rimu in sodelovala z raznimi oblikovalskimi in oglaševalskimi agencijami. Sodelovala je tudi z agencijami v Milanu, Torinu in Parizu. Objavlja v Italiji, Sloveniji in v tujini. Sodeluje tudi z italijanskimi in tujimi podjetji ter ustanovami in vodi otroške delavnice po šolah in kulturnih ustanovah ter razstavlja svoja dela. Večkrat zapored je bila uvrščena v Zbornik italijanskih ilustratorjev. Leta 2015 je bila knjiga Slon na drevesu nominirana za nagrado Kristine Brenkove.

Na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu v okviru večerov pod naslovom Sredi domovine od lani dalje redno gostijo izjemne ustvarjalce, ki živijo in delujejo zunaj matične domovine.

Izven meja Slovenije po različnih ocenah živi približno pol milijona Slovencev.