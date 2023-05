Na drugem večeru z zamejskimi ustvarjalci tokrat Helga Mračnikar

Ljubljana, 31. maja - V okviru zamejskih srečanj Sredi domovine, ki jih pripravlja urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo drevi nastopila koroška Slovenka in avtorica knjige Mamin glas Helga Mračnikar, ki je tudi mama avstrijske režiserke in scenaristke slovenskih korenin Andrine Mračnikar.

Helga Mračnikar je oktobra lani pri celovški Mohorjevi družbi izdala knjigo Mamin glas. V njej odkriva življenjsko zgodbo svoje mame Elizabete Sitter, Odrijeve Lizi z Male Gore v Bilčovsu oziroma Kocijanke iz Plešerke.

"Zgodba Elizabete Sitter, Odrijeve Lizi, se bere kot neverjetno napeta pripoved. Ampak - in ob tem kdaj človeku zastane dih - to ni samo pripoved, to je resnična zgodba pogumne ženske, ki ji življenje ni niti malo prizanašalo. To je njena življenjska zgodba in iz te osebne perspektive nam odpira pogled v zgodovinska dogajanja, v čas med vojno, ko so skrivali brata Andrija, v kruto in nerazumno izseljevanje slovenskih družin, v tragiko, ko so kmetije izgubile svoje naslednike, matere in očetje pa svoje sinove in hčere," je v predgovori zapisala Mateja Rihter.

Prevajalka, slavistka in urednica Helga Mračnikar se je rodila leta 1953 v Celovcu. Otroštvo je preživela v kraju Hodiše oziroma Plešerka, nadalje jo je pot vodila v Celovec, kjer je obiskovala Slovensko gimnazijo. V 70. letih minulega stoletja je študirala v Salzburgu, nato se je preselila v Ljubljano, kjer je v zgodnjih 80. letih minulega stoletja tri leta živela s hčerko Andrino, nato se je vrnila na avstrijsko Koroško. Več let je bila poslovodkinja nekdanje Drave - knjigarne in tiskarne ter založbe. Danes skupaj s soprogom, psihoterapevtom Klausom Ottomeyerjem živi v Plešerki, so navedli pri uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V okviru niza večerov pod naslovom Sredi domovine na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu gostijo izjemne ustvarjalce, ki živijo in delujejo zunaj matične domovine. Vsi ljubitelji literature, glasbe in drugih umetnosti imajo tako priložnost, da v prestolnici od blizu spoznajo zamejske in izseljenske ustvarjalce ter njihove stvaritve.

Prvi večer v nizu Sredi domovine je bil aprila. Po sledovih svojega umetniškega ustvarjanja je popeljal mladi goriški Slovenec, avtor zbirke kratkih zgodb Nedaleč in zmagovalec Festivala mlade literature Urška 2021 Alex Kama Devetak.