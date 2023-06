Na junijskem večeru Sredi domovine porabski Slovenec Dušan Mukič

Ljubljana, 21. junija - Gost današnjega junijskega večera z zamejskimi ustvarjalci, ki pod imenom Sredi domovine poteka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo porabski Slovenec, avtor knjige Ljubljana skoz' moja očala = Ljubljana skaus aukole moje in prejemnik več nagrad Dušan Mukič.

Novinar, prevajalec in literarni kritik Dušan Mukič se je rodil v Sombotelu na Madžarskem. Po gimnaziji v Sombotelu je diplomiral na filozofski fakulteti v Ljubljani iz slovenskega jezika in književnosti ter zgodovine, na fakulteti za računalništvo in informatiko pa še iz informatike. Po vrnitvi v Porabje se je zaposlil kot novinar televizijske oddaje Slovenski utrinki in je njen odgovorni urednik. Je tudi sodelavec Radia Monošter in časopisa Porabje.

Prevajati je začel med študijem, takrat predvsem slovensko leposlovje v madžarščino in obratno. Kasneje se je osredotočil na prevajanje klasikov slovenske, madžarske, nemške in angleške književnosti v porabsko slovensko narečje. Posveča se tudi zbiranju in objavljanju porabskih ljudskih pesmi, pravljic in povedk ter njihovemu predstavljanju v knjižno slovenščino.

Literarno je začel ustvarjati v študentskih letih, ko je objavil svoje prve pesmi. Piše predvsem poezijo v knjižni slovenščini in v porabskem narečju.

Za svoje publicistično, literarno in etnografsko delo je prejel več priznanj; leta 2018 priznanje in zahvalo urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, leto kasneje medaljo za zasluge predsednika republike Slovenije, leta 2021 priznanje za posebno uspešno strokovno delo na področju slovenistike Slavističnega društva Slovenije in lani priznanje Madžarske za izjemne dosežke na področju narodnostne kulture Pro Cultura Minoritatum Hungariae. Lani je tudi prejel literarno nagrado vstajenje.

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu v okviru niza večerov pod naslovom Sredi domovine gosti izjemne ustvarjalce, ki živijo in delujejo zunaj matične domovine, vsi ljubitelji literature, glasbe in drugih umetnosti pa imajo priložnost, da v prestolnici od blizu spoznajo zamejske in izseljenske ustvarjalce ter njihove stvaritve.