Na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu večeri v znamenju zamejske in izseljenske kulture

Ljubljana, 18. aprila - Na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu začenjajo z nizom večerov pod naslovom Sredi domovine, na katerih bodo po napovedih iz urada vsi ljubitelji literature, glasbe in drugih umetnosti imeli priložnost, da v slovenskem glavnem mestu od blizu spoznajo zamejske in izseljenske ustvarjalce ter njihove stvaritve.

Prvi večer v nizu Sredi domovine se bo začel danes ob 18. uri.

Po sledovih svojega umetniškega ustvarjanja bo popeljal goriški Slovenec, avtor zbirke kratkih zgodb Nedaleč in zmagovalec Festivala mlade literature Urška 2021 Alex Kama Devetak, ki je že v svojih dvajsetih letih začel razmišljati o družbeno pogosto neželenih in odrinjenih temah. Pogovor z njim bo vodila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

Devetak se je rodil leta 1992 v Gorici v Italiji. Stalno je razpet med dvema svetovoma, med Italijo in Slovenijo, med književnostjo in filmom, med prozo in poezijo, med romani in stripi, med realnostjo in fikcijo. Več let je bil organizator študentskega literarnega natečaja Rdeča nit in filmskih večerov v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, nekaj časa je sodeloval s portalom Koridor. Leta 2019 in 2020 je bil uvrščen v zbornik poezije in kratke proze mladih s prostora nekdanje Jugoslavije - Rukopisi. Trenutno je urednik za prozo pri reviji za sodobno književnost Nebulae. Ustvarja predvsem kratke zgodbe, včasih se preizkuša tudi v dramskih besedilih.

Devetak je magistriral iz primerjalne književnosti in slovenistike. V preteklosti je bil učitelj slovenščine na tržaških srednjih šolah, sedaj je zaposlen v Narodni in študijski knjižnici v Gorici in Trstu. V prostem času bere, piše, gleda, opazuje in se počuti doma na skalah ob morju, je objavljeno na spletni strani javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD).

Pri JSKD je tudi izšel Devetakov knjižni prvenec Nedaleč. Kot je v spremni besedi zapisala pisateljica in avtorjeva mentorica pri nastajanju knjige Nataša Kramberger: "Do nedaleč je le korak in vrata niti niso zaklenjena; zakaj je potem tako težko priti blizu? Ne. Nedaleč ni blizu. Loči ju razdalja, ki se bolj kot s koraki meri z zamolki in praznino, varljivo rutino med obotavljanjem in obžalovanjem. Ta razdalja, nepojasnljiva, občutljiva uganka, je krajina zbirke Nedaleč, njen zemljevid."

V Nedaleč je zbranih 15 kratkih zgodb, ki jih lahko beremo tudi kot roman. Osebe se v zgodbah prepletajo, dopolnjujejo in odbijajo. Skupnost posameznikov na nekem nedorečenem kraju, ki jih najbolj označujejo bližnje pečine. Kot prostor druženja, pobega, srečevanj in smrti. Zgodbe so predstavljene skozi pogled tretjeosebnega pripovedovalca, ni pa to pravilo. Avtor se v zgodbah loteva odnosov, življenja na robu in ob meji, sobivanja z morjem, ob prostranem zalivu, skupnosti in posameznikov, mladosti, vrstnikov ter povezovanja med generacijami - tem, ki se dotikajo vsakega izmed nas.