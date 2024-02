ZDA napadle hutijevske ladje v Rdečem morju

Sana, 11. februarja - ZDA so v soboto ponovno napadle hutijevske ladje. Po navedbah centralnega poveljstva oboroženih sil ZDA (Centcom) so napadli dve plovili brez hutijevskih posadk in tri protiladijske raketne sisteme, da bi tako preprečili nove napade hutijevcev na tovorne ladje v Rdečem morju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.