Uroš Lipušček napovedal kandidaturo na evropskih volitvah

Ljubljana, 11. februarja - Nekdanji dolgoletni dopisnik Radiotelevizije Slovenija in publicist Uroš Lipušček je napovedal kandidaturo na volitvah v Evropski parlament, ki bodo junija. Kot je v soboto zapisal na družbenem omrežju Facebook, se je za to odločil, ker ni zadovoljen s pasivno vlogo slovenskih evroposlancev in ker so na obzorju temeljite reforme EU.