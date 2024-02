Ljubljana, 11. februarja - Danes obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, katerega namen je dekleta spodbuditi za kariero raziskovalk in opozoriti na enakopravne možnosti v znanosti. Čeprav smo pri vključevanju žensk v znanost dosegli napredek, pa nas po navedbah ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije čaka še veliko dela.