Slovenija pripravila dogodek na mednarodnem dnevu ZN o ženskah in deklicah v znanosti

New York, 9. februarja - Na sedežu ZN v New Yorku se je v četrtek začel otvoritveni dogodek ob 9. mednarodnem dnevu žensk in deklic v znanosti, pri katerem skupaj z več deset državami sodeluje tudi Slovenija. Pod vodstvom znanstvenice Polone Šafarič Tepeš je pripravila poseben dogodek, osredotočen na biotehnologijo in zdravstvo.