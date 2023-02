Ljubljana, 11. februarja - Danes obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, katerega namen je spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na enakopravne možnosti v znanosti. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ob tem opozarja, da zaradi stereotipov vsako leto izgubimo velik potencial v dekletih.