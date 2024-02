V prvih treh tednih zdravniške stavke prestavili oziroma odpovedali več kot 6900 zdravstvenih storitev

pripravil Domen Anderle

Ljubljana, 9. februarja - V prvih treh tednih stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so v bolnišnicah skupaj odpovedali oziroma prestavili vsaj 6903 termine zdravstvenih storitev. Stanje je po ustanovah različno - v nekaterih bolnišnicah je na določenih področjih odpadlo tudi do 30 odstotkov storitev, v drugih pa storitev sploh niso odpovedoval.