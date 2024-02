Volilno pravico imajo od danes tudi osebe pod skrbništvom

Ljubljana, 10. februarja - Veljati je začela novela zakona o volitvah v DZ, ki pravico voliti in biti voljen omogoča polnoletnim, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir v skrbništvu. Prav tako uvaja pravico do pomočnika, ki lahko tem volivcem pomaga izraziti volilno voljo. Nova ureditev bo veljala že na junijskih volitvah v Evropski parlament.