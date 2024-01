Zagovornik načela enakosti pozdravil vrnitev volilne pravice osebam pod skrbništvom

Ljubljana, 30. januarja - Zagovornik načela enakosti je pozdravil spremembo zakona o volitvah v DZ, ki volilno pravico zagotavlja vsem polnoletnim državljanom, med njimi tudi osebam, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir postavljene pod skrbništvo. Poziva še k zagotovitvi praktičnega izvrševanja volilne pravice, so sporočili iz zagovornikovega urada.