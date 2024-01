DZ vrnil volilno pravico osebam pod skrbništvom

Ljubljana, 30. januarja - DZ je soglasno, z 79 glasovi za in nobenim proti, sprejel novelo zakona o volitvah v državni zbor, ki odpravlja omejitev tako aktivne kot pasivne volilne pravice osebam, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir postavljene pod skrbništvo. Nova ureditev bo veljala že na letošnjih volitvah v Evropski parlament.