Matični odbor DZ za odpravo omejitev volilne pravice za osebe pod skrbništvom

Ljubljana, 17. januarja - Na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so danes poslanci soglasno potrdili predlog novele zakona o volitvah v DZ, ki odpravlja omejitev volilne pravice osebam, ki so postavljene pod skrbništvo. V obravnavi so poslanci združili predlog koalicije in državnega sveta in sprejeli nekaj dopolnil besedila.