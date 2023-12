Organizacija Crta na volitvah v Srbiji ugotovila velike zlorabe

Beograd, 18. decembra - Volitve v Srbiji so zaznamovale drastične zlorabe pravic volivcev, zakonov in institucij, ki so se stopnjevale na volilni dan, so danes sporočili iz opazovalne misije organizacije Crta. Zaradi obsega in vrste zlorab so ocenili tudi, da rezultati volitev v Beogradu ne odražajo volje volivcev, ki tam živijo, ter pozvali pristojne k ukrepanju.