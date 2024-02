ZN: Izrael zavrnil dostop več kot polovici humanitarnih misij na sever Gaze

Gaza, 7. februarja - Združeni narodi so opozorili, da je Izrael v januarju onemogočil dostop več kot polovici načrtovanih humanitarnih misij do območij na severu Gaze. Po podatkih Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je bil dostop omogočen misijam, ki so vključevale razdeljevanje hrane, misijam v podporo ključnim objektom pa večinoma zavrnjen.