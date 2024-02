Protestni shodi sodnikov proti zlorabi in ignoranci oblasti

Ljubljana/Kranj, 7. februarja - Na slovenskih sodiščih je danes v organizaciji Slovenskega sodniškega društva potekal enourni protestni shod za vladavino prava. Kot so sodniki poudarili v protestni izjavi, ki so jo javno prebrali pred kranjskim okrožnim sodiščem, protestirajo proti zlorabi oblasti in ignoranci, ki jo vladajoči kažejo do sodstva, sodnikov ter pravnega reda.