Vladna stran s predlogi za razmislek o finančno bolj vzdržnih rešitvah pri plačni reformi in odpravi nesorazmerij

Ljubljana, 6. februarja - Na vladni strani ugotavljajo, da odprava plačnih nesorazmerij v javnem sektorju, ki bi upoštevala vse dosedanje dogovore in izhodišča ter tudi medresorske predloge, ne bi bila javnofinančno vzdržna. Sindikatom so zato danes predstavili določene ukrepe in razmisleke, da bi rešitev spravili v finančno bolj vzdržne okvire.