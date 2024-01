Vlada in gospodarstvo v ustanovitev dveh delovnih skupin

Ljubljana, 17. januarja - Predstavniki vlade in gospodarstva so se danes dogovorili za ustanovitev delovnih skupin za spremembo davčne zakonodaje in za zmanjšanje administrativnih ovir, ki bosta pripravili predloge ukrepov oziroma njihovih sprememb. Pričakujejo, da bo današnje srečanje tudi osnova za vrnitev delodajalcev za mizo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).