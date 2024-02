ZN imenovali neodvisno komisijo za oceno dela UNRWA

New York/Madrid/Abu Dabi/Doha, 5. februarja - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes imenoval neodvisno komisijo, ki bo ocenila delo agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in odziv na obtožbe proti več njenim uslužbencem, da so sodelovali v napadih Hamasa na Izrael. Španija je medtem napovedala dodatna sredstva za UNRWA, ki ji je več držav odtegnilo podporo.