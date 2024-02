V ruskem napadu na Herson štirje mrtvi

Kijev/Moskva, 5. februarja - V ruskem obstreljevanju mesta Herson na jugu Ukrajine so bili danes ubiti štirje ljudje, eden je ranjen, so sporočile ukrajinske lokalne oblasti. Do napada je prišlo po sobotnem napadu na Lisičansk, ki so ga ruske oblasti pripisale ukrajinski vojski. Kremelj je obsodil napad, ki naj bi zahteval 28 življenj, med njimi tudi ministra proruske vlade.