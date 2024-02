Čalušić se bo prvič sestala s predstavniki kmetov

Ljubljana, 6. februarja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se bo danes prvič po prevzemu resorja sestala z deležniki v kmetijstvu. Prepričana je, da je mogoče s pogovorom, znanjem in izkušnjami pomembno doprinesti k razvoju slovenskega kmetijstva in premagati izzive. Ministrica sicer napoveduje redna srečanja.