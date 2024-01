Čalušić napovedala redna srečanja s KGZS in sindikatom kmetov

Ljubljana, 24. januarja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je imela danes spoznavno srečanje s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Sindikata kmetov Slovenije. Pri tem je poudarila željo po vzpostavitvi trdnega partnerstva in graditvi konstruktivnega dialoga ter napovedala redna srečanja.