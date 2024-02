Prihodnji teden srečanje kmetijske ministrice Čalušić s kmeti

Ljubljana, 2. februarja - Dobra dva tedna po imenovanju se bo ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić prvič sestala s predstavniki kmetijskih združenj. Prepričana je, da je mogoče s pogovorom, znanjem in izkušnjami pomembno doprinesti k razvoju slovenskega kmetijstva in premagati izzive, ki čakajo resor, so sporočili z ministrstva.