Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov izrazilo podporo Fidesu pri stavki

Ljubljana, 5. februarja - V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije podpirajo Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides pri izvedbi stavke. Prepričani so, da je treba sprejete in podpisane dogovore spoštovati. "Živimo pa v situaciji, ko se podpisanih dogovorov ne drži vlada," so opozorili v sporočilu za javnost.