Borrell posvaril pred ustavitvijo financiranja UNRWA

Bruselj, 5. februarja - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je posvaril pred ustavitvijo financiranja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki se sooča z obtožbami, da so njeni sodelavci sodelovali v napadih Hamasa na Izrael. Ukinitev sredstev UNRWA bi bila nesorazmerna in nevarna in bi ogrozila več sto tisoč življenj, je opozoril Borrell.