UKC Ljubljana zaradi stavke po oceni ob 100.000 do 350.000 evrov prihodkov na dan

Ljubljana, 3. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ocenjujejo, da bi bil lahko izpad prihodkov zaradi zdravniške stavke med 100.000 in 350.000 evrov na dan. Vsak dan glede na podatke in analize v največji zdravstveni ustanovi v državi izpade med tri in štiri odstotke obravnav, so sporočili iz kliničnega centra.