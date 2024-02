Vlada in visokošolski sindikat podpisala stavkovni sporazum

Ljubljana, 2. februarja - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič sta podpisala sporazum o spremembah in dopolnitvah stavkovnega sporazuma, so sporočili z ministrstva. Stavkovni sporazum je vezan tudi na prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, podrobnosti sporazuma pa ne razkrivajo.