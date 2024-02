Na MZEZ pripravili non-paper o reševanju krize v Gazi

Ljubljana, 2. februarja - Na zunanjem ministrstvu (MZEZ) so pripravili non-paper z razmišljanji, kako na podlagi slovenskih izkušenj iz BiH in Kosova pristopiti k reševanju krize v Gazi. Kot so danes za STA pojasnili na ministrstvu, je namen dokumenta prispevati k neformalni razpravi v EU z ekspertizo, ki jo imajo. Dodali so, da ne gre za uradno stališče Slovenije.