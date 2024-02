V Slovenskem zdravniškem društvu opozarjajo na posledice umika soglasij za nadurno delo

Ljubljana, 2. februarja - V Slovenskem zdravniškem društvu opozarjajo, da javni zdravstveni sistem vrsto let sloni na nadurnem delu zdravnikov. Ob umiku soglasij za nadurno delo se zdravstvo ne bo vrnilo na raven delovanja pred januarjem, organizacija zdravstva se bo poslabšala, čakalne dobe in dostopnost do specialističnih obravnav pa še bolj podaljšale, menijo.