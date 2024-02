Vlada in Fides z novimi predlogi, zdravniška stavka se nadaljuje

Ljubljana, 2. februarja - Sindikat Fides in vladna stran sta na današnjih pogajanjih podala nove predloge, ki jih morata obe strani preučiti. "Do takrat medijsko ne bomo komunicirali, vsebinske zadeve bomo skušali reševati za mizo in strpno priti do zaključkov," je v skupni izjavi dejal predsednik Fidesa Damjan Polh in dodal, da se stavka zdravnikov nadaljuje.