Ministrstvo s predlogom strategije razvoja primarne ravni zdravstvenega varstva

Ljubljana, 2. februarja - Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031. Zainteresirana javnost lahko predloge odda do vključno 1. marca. Predlog med drugim predvideva ukrepe, kot so širitev ekip ambulant, pa tudi uvedba variabilnega dela plač zaposlenih na primarni ravni.