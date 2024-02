Glas ljudstva: Stavko zdravnikov je treba ustaviti takoj

Ljubljana, 1. februarja - V civilni iniciativi Glas ljudstva so prepričani, da je stavko zdravnikov treba ustaviti takoj, vlada pa ima po besedah predstavnika iniciative Dušana Kebra v rokah vsa orodja, da stavko ukine. Menijo tudi, da bi morala vlada k pogajanjem s Fidesom pristopiti bolj proaktivno, zato so pripravili nekaj ukrepov in jih poslali vladi in koaliciji.