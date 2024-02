Zveza organizacij pacientov in zdravniška zbornica ponujata pomoč za izhod iz stavke

Ljubljana, 1. februarja - Predsednici Zveze organizacij pacientov Slovenije Štefanija L. Zlobec in Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović sta na današnjem sestanku razpravljali o širših razlogih za stavko in soglašali, da je nujen širši dialog vseh deležnikov v zdravstvu. Pri tem sta s svojimi predlogi pripravljeni sodelovati in se pogovarjati z obema stranema.