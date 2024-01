Putin: Letalo z ukrajinskimi ujetniki sestrelila Ukrajina z ameriškim orožjem

Moskva, 31. januarja - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v televizijskem nagovoru zatrdil, da je Ukrajina prejšnji teden z ameriškim orožjem sestrelila rusko vojaško letalo, na katerem so bili po navedbah Moskve ukrajinski vojni ujetniki. Ob tem je dejal, da so ruske sile prodrle v mesto Avdijivka v regiji Doneck in držijo svoje položaje v okolici mesta.