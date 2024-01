Ruski napadi v Ukrajini zahtevali tri življenja

Kijev/Moskva, 30. januarja - Ruska vojska je ponoči napadla cilje v več delih Ukrajine z brezpilotnimi letalniki in raketami. Skupno so bile danes ubite najmanj tri osebe, več pa je ranjenih. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila 15 od 35 dronov, so sporočile ukrajinske sile. Obrambno ministrstvo v Moskvi pa je sporočilo, da so ruske sile sestrelile 21 ukrajinskih dronov.