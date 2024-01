Rusija in Ukrajina izmenjali približno 200 vojnih ujetnikov

Kijev/Moskva, 31. januarja - Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali približno 200 vojnih ujetnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so z ukrajinsko stranjo izmenjali 195 zajetih vojakov, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je na omrežju X sporočil, da se je v Ukrajino vrnilo 207 vojakov in zapornikov.