V Rusiji strmoglavilo letalo z ukrajinskimi vojnimi ujetniki

Voronež, 24. januarja - Rusko vojaško transportno letalo iljušin Il-76 z več kot 70 ljudmi je danes strmoglavilo nad regijo Belgorod ob meji z Ukrajino. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva ga je sestrelila Ukrajina. Na letalu je bilo 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov, šest članov posadke in trije spremljevalci, vsi so umrli, so potrdili v Moskvi.