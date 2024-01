Ministrstvo za pravosodje v javno razpravo poslalo novelo zakona o kazenskem postopku

Ljubljana, 31. januarja - Pravosodno ministrstvo je v torek v javno razpravo poslalo novelo zakona o kazenskem postopku, ki uresničuje več odločb ustavnega sodišča, med drugim glede predloga za nadomestno izvršitev kazni zapora in glede prometnih in bančnih podatkov, ter dve direktivi Evropskega parlamenta. Komentarje je na portalu eUprava mogoče oddati do 19. februarja.