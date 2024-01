Informacijski pooblaščenec: 30-letna hramba osebnih podatkov nedolžnih oseb in oškodovancev v policijskih zbirkah je nedopustna

Ljubljana, 23. januarja - Informacijski pooblaščenec je zaradi nesorazmerno dolge hrambe osebnih podatkov nedolžnih oseb in oškodovancev v policijskih evidencah vložil zahtevo za oceno ustavnosti 129. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije. Izpostavil je, so roki hrambe podatkov predpisani nedoločno, saj ni jasno, kdaj je posameznik upravičen do njihovega izbrisa.